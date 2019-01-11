РИАМО - 11 янв. Застолье друзей в Орехово-Зуеве закончилось убийством, женщина нанесла знакомому колото-резаное ранение, ее задержали, возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

9 января в 10:50 в Орехово-Зуеве на улице Кирова в одной из квартир обнаружен с колото-резаным ранением труп мужчины 1968 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в Следственный отдел по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области знакомая погибшего 1985 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Подозреваемая задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело.