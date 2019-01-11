РИАМО - 11 янв. В этом году жители и гости Подмосковья смогут совершить крещенское купание в 214 специально оборудованных местах, их перечень опубликован на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Для крещенских купаний в регионе подготовили 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду.

В частности, в Солнечногорском районе можно будет окунуться в прорубь в 14 местах, в Ленинском районе – в 12 местах, в Домодедове – в восьми местах. Так, например, по пять иорданей организуют в Шатуре и Озерах, по четыре – в Рузском округе и Мытищах, по три – в Балашихе, Кашире и Павловском Посаде, по две иордани будет в Дубне, Химках и Сергиево-Посадском районе.

Около всех организованных мест для купания будут дежурить спасатели и медики – всего задействуют около 2 тысяч человек и порядка 600 единиц техники. В МЧС ранее предупредили, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах.