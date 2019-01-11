РИАМО - 11 янв. По итогам работы за 2018 год в Московской области трудоустроили более 56 тысяч человек, среди которых порядка 20 тысяч безработных, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

В областную службу занятости населения в минувшем году подано 270,6 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости.

«Самыми популярными из них оказались: содействие в поиске подходящей работы – 83,2 тысячи заявлений граждан, информация о положении на рынке труда – 103,6 тысячи заявлений. Также за профессиональной ориентацией обратились 44,8 тысячи человек», – отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она добавила, что в 2018 году трудоустроили 56,6 тысячи человек, из которых 20,7 тысячи безработных граждан.

«С января по декабрь 2018 года мы признали безработными на 13,4% человек меньше, по сравнению с 2017-м», – подчеркнула министр.