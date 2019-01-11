РИАМО – 11 янв. В Подмосковье с 14 января начнет работу второй региональный конкурс «Лучшая практика инклюзивного профессионального образования Московской области», отправить заявку на участие необходимо до 8 февраля, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«С 14 января в Московской области стартует II региональный конкурс «Лучшая практика инклюзивного профессионального образования Московской области». Все желающие смогут отправить заявку на участие до 8 февраля, лучшие представят свои работы в финале», – сказала Забралова.

Она добавила, что конкурс проводится по пяти номинациям.

«В нем примут участие представители государственных образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц с инвалидность и ограниченными возможностями здоровья», – дополнила министр.

Забралова подчеркнула, что развитию инклюзивного образования в Подмосковье уделяется большое внимание.

«Данный конкурс проводится в целях выявления и тиражирования лучших практик. Это очень важно, ведь специалисты по инклюзивному образованию вносят неоценимый вклад в систему, делая учебный процесс для всех учеников в одинаковой степени эффективным и комфортным», – резюмировала она.

На сегодняшний день в Подмосковье свыше 22 тысяч детей получают образование инклюзивно.