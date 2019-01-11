РИАМО - 11 янв. Полицейские обнаружили у мужчины в подмосковном Одинцове героин массой около 4 граммов, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«В Одинцове на Можайском шоссе полицейскими установлен и доставлен в отдел мужчина 1980 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 3,83 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, его задержали.