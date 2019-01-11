РИАМО - 11 янв. В 2018 году в Подмосковье заработали 15 новых поликлиник, они соответствуют самым высоким стандартам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев в сопровождении министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева осмотрел оборудование в кабинетах УЗИ, флюорографии, рентгенографии, предоперационной новой поликлиники в микрорайоне Кузнечики Подольска, поговорил с врачом-травматологом и пообщался с инициативной группой жителей микрорайона.

«У нас самый большой дефицит в здравоохранении - это поликлиники. Мы тратим большие средства на строительство поликлиник. В 2018 году в Подмосковье начали работу 15 поликлиник. Самая большая - в Кузнечиках. Все они соответствуют самым высоким стандартам», - сказал Воробьев журналистам.

Как уточнил Дмитрий Матвеев, общая сумма строительства составила 7,5 миллиардов рублей, шесть поликлиник открыли в Балашихе, а также в Подольске, Апрелевке, Шаховской, Егорьевске, Люберцах, Жуковском, Раменском, Ленинском районах, Кашире.