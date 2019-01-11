РИАМО - 11 янв. Лайнер Москва – Белгород авиакомпании «РусЛайн» вернулся в столичный аэропорт «Внуково» после вылета, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник справочной авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что лайнер авиакомпании «РусЛайн», который направлялся из Москвы в Белгород, вернулся в аэропорт «Внуково» по техническим причинам. На борту якобы произошло ложное срабатывание датчика герметизации. В самолете находились 47 человек.

«Самолет вернулся обратно в аэропорт «Внуково». Более подробной информации пока нет», – сказал собеседник агентства.