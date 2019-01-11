РИАМО - 11 янв. В Подмосковье стартует экоакция «Подари своей елке вторую жизнь», в городах Московской области с населением свыше 100 тысяч человек установят 90 пунктов приема использованных елок, щепа после их переработки пойдет на посадку новых деревьев, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства региона.

«В период с 15 по 31 января на территории 19 наиболее крупных городов Подмосковья будут функционировать брендированные пункты приема использованных натуральных новогодних елок, всего будет развернуто не менее 90 таких пунктов», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он уточнил, что цель этой акции – научить жителей правильно обращаться с крупногабаритным мусором, а также создать возможность для восстановления зеленого хвойного фонда Подмосковья. Так как щепа после переработки елок пойдет именно на посадку новых деревьев.

Деревья измельчат в щепу с помощью специальных дробилок, далее их используют для компостирования и производства почвогрунтов, а также в составе полезных удобрений, которые будут применены при посадке новых елок в рамках проведения акций «Лес победы» и «Посади свое дерево».

«Мы предполагаем, что в акции примут участие не менее 300 тысяч человек, которые в целом сдадут в пункты приема не менее 150 тысяч кубических метров хвои. Обязательным условием приема деревьев является отсутствие на них елочной мишуры и других украшений, приниматься будут ель, сосна и пихта», – подчеркнул Хромушин.

Чтобы аккуратно вынести елку из квартиры, прежде всего необходимо расстелить вокруг ели большую простыню или целлофан. Это поможет минимизировать беспорядок и максимально быстро и просто удалить хвою и опилки, которые обязательно появятся в процессе выноса елки. После необходимо снять украшения.

«Хочу поделится небольшим лайфхаком: чтобы собрать еловые иголки, используйте широкий скотч, прикладывая его липкой стороной к напольному покрытию или ковру, вы без труда удалите все иголки. Присоединяйтесь к акции, дайте своей елке вторую жизнь», – дополнил Хромушин.

Мероприятие пройдет во всех городах региона с населением свыше 100 тысяч человек. Ее проводят при содействии региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и областных региональных операторов.

В рамках акции жителей региона хотят призвать к чистоте и порядку во дворах и на улицах, к рациональному и цивилизованному обращению с крупногабаритными коммунальными отходами. Также подобные мероприятия повышают культурный уровень граждан обращения с отходами.

«Адресный перечень пунктов приема елок можно найти на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области mgkh.mosreg.ru и управдомов upravdommo.ru», – заключается в материале.