РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 янв. Жители подмосковного Королева возложили цветы к мемориалам Сергею Королеву в честь 112-летия со дня рождения главного конструктора ракетно-космической промышленности, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу жители и гости Королева возложили цветы к памятной доске и памятнику конструктору на территории Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», к дому на улице Карла Либкнехта, где жил конструктор, к памятникам на проспекте Королева и у Центрального дома культуры имени Калинина. В церемонии приняли участие сотрудники РКК «Энергия» и городской администрации, семья Королева, члены общественных организаций, школьники и студенты.

«Человек умирает не когда его хоронят, а когда его забывают. Память о Сергее Королеве жива, значит живет его дело. Сегодня (11 января – ред.) мы наградили победителей конкурса среди молодых ученых, который носит имя Королева, недавно открытый кратер на Луне назван в честь моего отца. Для больших шагов в космосе всегда нужно помнить о первых шагах, которые открыли нам дорогу», – сказала дочь конструктора Наталия Королева.

Королев являлся главным конструктором первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, академиком АН СССР, дважды Героем социалистического труда.

Он родился 12 января 1907 года в семье учителя гимназии. В 1924 году поступил в Киевский политехнический институт, затем перевелся в Московское высшее техническое училище имени Баумана на аэромеханический факультет. С 1933 года Королев работал в Реактивном научно-исследовательском институте, занимался созданием крылатых ракет.

В 1938 году по ложным обвинениям его арестовали и осудили на 10 лет в трудовых лагерях. Королев отбывал наказание на Колыме. Однако и там в режимном конструкторском бюро занимался проектированием. В 1944 году по указу президиума Верховного совета СССР его досрочно освободили со снятием судимости.

С 1946 года и до конца жизни Королев был главным конструктором баллистических ракет дальнего действия, ракетно-космических систем. С 1959 года он руководил программой исследований Луны. В рамках этой программы к Луне направили несколько космических аппаратов, а 12 апреля 1961 года осуществили первый полет человека в космос.