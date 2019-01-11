РИАМО - 11 янв. Пригородные поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) с 14 января будут проезжать станцию «Победа» без остановки, временные изменения внесены из-за строительства третьего главного пути на участке Солнечная – Апрелевка, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Строительство третьего главного пути на участке проходит поэтапно. С понедельника (14 января – ред.) железнодорожники приступят к работам на перегоне Лесной Городок – Апрелевка», – отмечается в сообщении.

Для обеспечения перевозки пассажиров между станциями «Апрелевка» и «Победа» будут курсировать автобусы.

«С графиком движения можно ознакомиться на сайте АО «Центральная ППК»», – дополняется в материале.

В перспективе в рамках развития Киевского направления запланировано провести реконструкцию остановочного пункта «Победа».

«Планируется взамен старых платформ построить две новые и возвести надземный пешеходный переход с безбарьерным пространством – оснастить эскалаторами и лифтами», – подчеркивается в сообщении.

Развитие Киевского направления проводится для повышения транспортной доступности новой Москвы и укрепления транспортной связи столицы в целом.

«Модернизированная инфраструктура позволит увеличить количество пригородных поездов, а новые станции сделают доступнее прилегающие к железной дороге районы, образуют пересадки на другие виды транспорта», – добавляется в материале.

Так, например, параллельно ведутся работы по строительству трех новых остановочных пунктов: «Минская», «Аминьевская» и «Санино». Планируется, что платформа «Минская» создаст ТПУ с одноименной станцией метро, а «Аминьевская» – со строящейся станцией метро «Аминьевское шоссе». Это позволит разгрузить Киевский вокзал и станцию метро «Киевская». Платформа «Санино» расположится в пределах новой Москвы между Кокошкино и Крекшино.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства и просит заблаговременно выбирать альтернативные маршруты», – заключается в сообщении.