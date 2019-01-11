РИАМО - 11 янв. На новом остановочном пункте «Верхние Котлы» Павелецкого направления Московской железной дороги с 14 января будут останавливаться экспрессы 7000-й нумерации, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Благодаря этому у пассажиров экспрессов появится возможность пересаживаться на одноименную станцию МЦК и строить новые удобные маршруты.
««Верхние Котлы» были открыты 25 декабря 2018 года. Изначально остановку на новой платформе назначили обычным пригородным поездам 6000-й нумерации, потом – домодедовским аэроэкспрессам. Теперь для посадки и высадки пассажиров станут останавливаться экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями «Домодедово», «Барыбино» и «Ожерелье»», – отмечается в сообщении.
Кроме того, остановка включает в себя две пригородные платформы и пассажирский терминал.
«Созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров. Транспортно-пересадочный узел оснащен эскалаторами, навигацией для слабовидящих людей, на платформах уложена тактильная плитка», – перечисляется в материале.
Пассажиров просят ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
«Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальным сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК»», – заключается в сообщении.
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