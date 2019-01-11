В конце января в Подмосковье выступит уникальный творческий коллектив – праздничный хор Валаамского монастыря. Восемь подмосковных городов станут свидетелями рождественского чуда – программы «Свет Христов просвещает всех» с подборкой ярких произведений в честь праздника Рождества. В преддверии гастрольного тура, который стартует 17 января в Звездном городке, художественный руководитель хора Александр Бордак рассказал РИАМО о его истории, знаменитом «валаамском распеве» и предстоящих концертах.

- Александр Валерьевич, расскажите, как был создан хор Валаамского монастыря?

- Наш хор появился в 2005 году, когда по благословению епископа Панкратия на Валаам были приглашены профессиональные музыканты для помощи братскому хору. Помимо пения на службах, светская часть хора участвовала в небольших концертах-лекциях, знакомила паломников и туристов с историей валаамских песнопений. Традиция таких выступлений сохранилась по сей день. Таким образом, в паломнический период на Валааме трудятся два хора – монашеский и светский.

© из архива Хора Валаамского монастыря

- Получается, праздничный хор монастыря и хор братии – это два разных хора?

- Наш хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Он участвует в праздничных богослужениях на Валаамском подворье в Санкт-Петербурге. Коллектив сопровождает патриаршие богослужения на Валааме, торжественные приемы на острове президента России Владимира Путина и членов правительства РФ, других высокопоставленных гостей монастыря. А в период летнего паломнического сезона наши певцы помогают в пении хору братии Валаамского монастыря и дают благотворительные концерты, знакомя многочисленных гостей обители с традициями валаамского церковного пения.

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о знаменитом «валаамском распеве»!

- Монастырь на острове Валаам возник в начале прошлого тысячелетия. Основатели Валаамского монастыря, греческие миссионеры Сергий и Герман, пришли на остров с уставом греческой службы и пением византийской традиции. Эта особенность пения в один голос передавалась из поколения в поколение.

В эпоху Петра I в храмах и монастырях Руси стали петь многоголосные песнопения, но братия Валаамского монастыря сохраняла верность древней традиции. Многие паломники преодолевали тысячи километров, чтобы оказаться на острове и погрузиться в молитву, слушая строгий одноголосный распев. С началом возрождения монастыря в 1990-х годах удалось возродить и традицию древнего одноголосного распева.

- Какие выступлениях хора стали самыми значимыми для вас?

- Все выступления для коллектива важны. Люди купили билеты, пришли на наш концерт – и мы обязаны оправдать их надежды. Ребятаег всда работают с полной отдачей, профессионально и искренне. Считаю нашим достижением то, что за 20 лет сотрудничества мы не потеряли интереса друг к другу, интереса к общему делу. Мы не утратили желания двигаться вперед, радовать самих себя и слушателей. Как результат – три полноценных концерта в Большом Кремлевском дворце в Москве.

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- Не могли бы вы представить участников хора Валаамского монастыря?

- Хор у нас относительно небольшой – 16 человек, поэтому каждый певец – на вес золота. Практически каждый певец солирует в той или иной программе. Но есть действительно очень редкие голоса. В первую очередь, это бас-октавист Михаил Круглов – сибиряк, прекрасный певец, тонкий музыкант и замечательный человек. Антон Нестеров – это тенор-альтино, на его плечах весь верхний диапазон концертов.

Дима Попов – контр-тенор. Когда для определенных задач надо петь в «женской» тесситуре, то лучше Димы с этой задачей никто не справится. Борис Петров – прекрасный лирический баритон. Кроме того, он является администратором хора. Вообще, о каждом из участников хора я с удовольствием могу многое рассказать.

- Какую программу вы выбрали для январских гастролей в Московской области?

- Сейчас у всех рождественское настроение, поэтому весь январь мы будем петь песнопения Рождества Христова. Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменитый «валаамский распев». Мы окажемся в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Аргентине – зритель услышит, как хвалят Господа в этих странах в праздник Рождества.

Прозвучат редко исполняемые произведения – «Ave Maria» Астора Пьяцоллы и «Паломничество» Ариэля Рамиреса. Последняя композиция больше известна нашему зрителю как мелодия из передачи «В мире животных» в исполнении оркестра Поля Мориа. В концерте также прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Якова Чмелева, а также сочинения, написанные нами специально для этой программы.

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© предоставлено Хором Валаамского монастыря © предоставлено Хором Валаамского монастыря © предоставлено Хором Валаамского монастыря 1 из 3

- Какие еще программы есть в вашем репертуаре?

- В феврале мы продолжим знакомить слушателей с нашей новой программой «Есенин». Эта глубокая по смыслу и эмоционально яркая программа со множеством стихов никого не оставит равнодушным.

Всего в репертуаре коллектива более десятка программ: «Свет Валаама», «Вера и Победа», «Забытая война», «Мелодии русской души» и многие другие. Характерная особенность наших программ – то, что в них гармонично соединены поэзия, церковные и светские произведения, академический и эстрадный жанры.

- Проходят ли ваши концерты в храмах?

- В храмах, конечно, концерты не проходят. Но мы с радостью, когда есть такая возможность, поем в храмах на богослужениях. Но это бывает нечасто, так как график наших выступлений очень насыщенный. Наша задача на данный момент – проповедовать именно на концертных площадках.

- Скоро стартует ваш гастрольный тур по городам Подмосковья. У вас есть любимые места в регионе?

- В Подмосковье мы уже не в первый раз и, конечно, много где побывали. Неоднократно пели и молились у мощей Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре. Были в Иосифо-Волоцком мужском монастыре. Мы также поражены удивительной красотой Знаменской церкви в селе Дубровицы, что неподалеку от Подольска. Но спеть нам там не удалось, так как клирос очень маленький, и к нему ведет старинная маленькая винтовая лестница. Хор из 16 мужчин эта хрупкая конструкция не выдержала бы. Но мы с радостью помолились, слушая храмовый коллектив.

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© предоставлено Хором Валаамского монастыря

- Расскажите, в какие дни и на каких площадках будут проходить концерты в Подмосковье?

- 17 января мы выступим в «Доме космонавтов» в Звездном городке, 18 января – в Раменском КДЦ «Сатурн», 20 января – в культурном комплексе города Щелково, 22 января – в Наро-Фоминском ЦДК «Звезда», 24 января – в ДК «Исток» во Фрязине, 25 января – в клубе «Майдановский» города Клин, и, наконец, 26 января – в Мытищах, в МДК «Яуза».

Уверен, что все, кто придут на наш концерт, не останутся равнодушными. 16 человек споют яркую, интересную программу, сделают это искренне и профессионально. Глубокие низкие басы как мощный фундамент будут создавать опору мощному певческому кораблю, а яркие тенора заставят даже самую невпечатлительную натуру волноваться и трепетать. Милости просим на наши концерты! Храни вас Господь.

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