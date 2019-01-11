РИАМО - 11 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высоко оценил качество оборудования и профессионализм кадрового состава новой детско-взрослой поликлиники в Подольске.

Новая комплексная поликлиника открылась в микрорайоне Кузнечики 28 декабря прошлого года. Потребность в медучреждении возникла еще в 2002-2004 годах, когда микрорайон активно заселялся. Строительство поликлиники начали по поручению Воробьева.

В пятницу глава региона в сопровождении министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева осмотрел оборудование в кабинетах УЗИ, флюорографии, рентгенографии, предоперационной, поговорил с врачом-травматологом и пообщался с инициативной группой жителей микрорайона Кузнечики.

«Мы обещали сдать поликлинику в конце (2018 – ред.) года, так и получилось. Мы приехали посмотреть, как работают врачи, оборудование. Тут есть и форма, и содержание - специалисты, качественное оборудование. Это самая большая поликлиника, открытая за 2018 год», - сказал Воробьев.

Местные жители, в свою очередь, поблагодарили губернатора за строительство этого долгожданного объекта.

Медучреждение рассчитано на 850 посещений в смену, оно включает пятиэтажный блок взрослой поликлиники (600 посещений в смену) и трехэтажное здание детского отделения (250 посещений в смену). Поликлиника предназначена для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи. Строительно-монтажные работы, мебель и медтехника обошлись в сумму более 820 миллионов рублей.

В поликлинике создана мощная техническая база для проведения диагностических исследований: закуплено оборудование для эндоскопии, восемь ультразвуковых аппаратов, два рентгеновских аппарата, установка для проведения флюорографии, специальные стоматологические установки. Работает дневной стационар для детей.