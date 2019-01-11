РИАМО - 11 янв. За 2018 год на территории городского округа Красногорск в результате работы Госадмтехнадзора Подмосковья устранено 2340 нарушений в содержании объектов и территорий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За год проверено 438 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок. Устранены нарушения и факторы опасности на 37 из них, по предписаниям инспекторов демонтировано 16 опасных, устаревших игровых элементов. В округе не осталось ни одной бесхозяйной детской площадки», – отмечается в материале.

В рамках поддержания чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Подмосковья очищено от несанкционированной рекламы и объявлений более 75 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, а также около 50 объектов в полосе отвода автомобильных дорог. По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания устранено более 30 правонарушений.

Всего 29-м территориальным отделом Госадмтехнадзора рассмотрено 1680 обращений жителей городского округа. Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: рассмотрено 439 жалоб жителей.

По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадок привлечено к ответственности 1753 владельцев автотранспорта. Для профилактики подобных нарушений отдел добился установки более 8,5 тысяч погонных метров газонных ограждений, а также ликвидировано свыше 30 незаконно установленных шлагбаумов и иных ограждений на улицах и во дворах округа.