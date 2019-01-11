РИАМО - 11 янв. На портале «Добродел» завершился опрос жителей Подмосковья по поводу развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона, как выяснилось, жители активно выступают за развитие туристического и рекреационного потенциала ООПТ, в пользу этого высказались 83% респондентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В опросе, который организовало министерство экологии и природопользования Московской области, приняли участие свыше 1 тысячи человек.

«В числе предложений по развитию – создание экологических троп, смотровых площадок, пешеходных дорожек, а также дополнение ООПТ скамейками, беседками и прочими элементами благоустройства. Около 1/3 опрошенных проголосовали за развитие пляжной и спортивной инфраструктуры», – отмечается в сообщении.

Подавляющее большинство респондентов приветствуют создание новых ООПТ (свыше 95%), особенно в заповедных местах с водоемами и лесными массивами. При этом опрошенные отмечали необходимость постоянного ухода за заповедниками, заказниками и памятниками природы: по их мнению, следует расчищать водоемы, удалять сухостойную и больную растительность, заботиться о повышении биоразнообразия.

«Мы очень признательны всем, кто принял участие в опросе. Все предложения будут учтены, когда мы начнем готовить программы развития ООПТ и совершенствования надзорной деятельности на заповедных землях», – пояснил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Холодков также напомнил, что 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

«Для нас это особый праздник, поскольку Подмосковье давно уже является одним из регионов-лидеров по созданию ООПТ. На сегодняшний день в области существуют 4 ООПТ федерального значения и 246 – регионального. До 2020 года планируется создание еще 30 ООПТ регионального значения», – дополнил замминистра.