РИАМО – 11 янв. В одном из домов в ЖК «Царицыно» в Москве заработали все лифты, многоквартирный объект на 6-й Радиальной улице введен в эксплуатацию в 2016 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В ранее введенном в эксплуатацию доме №3 корпус 6 запущены все 22 лифта.

«Указанный жилой дом (адрес: улица 6-я Радиальная, владение 7, корпус 5.4) был введен в эксплуатацию в апреле 2016 года. Однако лифтовое оборудование в нем было установлено не в полном объеме», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она напомнила, что «АО «Мосотделстрой №1» было выделено бюджетное финансирование на установку лифтового оборудования в доме №3 корпус 6.

«В настоящее время работы по вводу в эксплуатацию лифтов в каждом из 11 подъездов данного жилого дома завершены, что подтверждается соответствующими актами приемки», – подчеркнула Пятова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – АО «Мосотделстрой №1».

«Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, вл. 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Обязательства по 3763 ДДУ не исполнены, так как строительство жилого комплекса было остановлено», – добавляется в сообщении.