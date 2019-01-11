РИАМО - 11 янв. Прокуратура подмосковного Лыткарина устранила нарушения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу в коммерческую организацию бывшего государственного служащего, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«На работу в коммерческую фирму, осуществляющую деятельность в городском округе Лыткарино, был принят бывший руководитель одного из структурных подразделений Федерального центра гигиены и эпидемиологии. В нарушение требований закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником в установленный законом срок на предыдущее место его службы направлены не были», – говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура города возбудила в отношении юридического лица и его руководителя административные дела по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего).

Рассмотрев административные материалы, суд привлек виновных к административной ответственности и оштрафовал.

«Прокуратура города Лыткарино внесла руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время нарушения закона устранены», – отмечается в материале.