РИАМО - 11 янв. Около 84 тысяч посетителей побывали в музее «Московский транспорт» в 2018 году, это на 42% больше, чем годом ранее, в частности, в прошлом году здесь показали самую большую коллекцию трафаретов с маршрутами метрополитена и наземного транспорта разных лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«В 2018 году в музее «Московский транспорт» побывали около 84 тысяч посетителей – на 42% больше, чем годом ранее», – говорится в сообщении.

В экспозиции музея представлены раритетные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника – в общей сложности более 300 экспонатов.

Кроме того, музей регулярно проводит тематические выставки. Так, в начале прошлого года гостям представили экспонаты эпохи начала освоения космического пространства. К примеру, посетители увидели уникальный автобус ЛАЗ-695 – на машине этой модели Юрий Гагарин подъехал к стартовой площадке космодрома «Байконур» утром 12 апреля 1961 года. Помимо этого, здесь показали самую большую коллекцию трафаретов с маршрутами метрополитена и наземного транспорта разных лет.

«В музее работает фотовыставка «Теплоход – больше, чем транспорт», на которой представлены уникальные архивные фотографии Северного речного вокзала. Посетители могут посмотреть изображения фонтанов и скульптур, старых парадных интерьеров и других объектов на территории вокзала, не сохранившиеся до наших дней», – дополняется в материале.

Музей стал одной из остановок экскурсионных маршрутов проектов «Добрый автобус» и «Москва транспортная».

Музей «Московский транспорт» находится по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00. Билет можно купить не только традиционным способом – наличными или банковской картой – а также с помощью карты «Тройка».