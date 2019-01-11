РИАМО - 11 янв. Председатель центрального совета ветеранов МЧС России и бывший замначальника гражданской обороны СССР генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик скончался в возрасте 98 лет, сообщается на сайте МЧС РФ.

«Одиннадцатого января на 99-м году жизни ушел из жизни легенда МЧС России Дмитрий Иванович Михайлик. Его жизненный путь всегда будет примером истинного служения Отчизне, исполнения воинского и профессионального долга», – говорится в сообщении.

Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. Свою жизнь он посвятил службе Родине и закончил военную службу в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР. После этого он более 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС.

В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады, освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и в других боевых действиях.

За героизм, смелость, долгую и безупречную службу Михайлик награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.

«Дмитрий Иванович является ярким примером мужества, самоотверженности и беззаветного служения Отчизне, а также олицетворял собой лучшие качества русского офицера – преданность Родине, честность, принципиальность, твердость характера, настойчивость и высокий профессионализм», – добавляется на сайте.

Церемония прощания с Михайликом состоится 14 января с 10:00 до 11:00 на Троекуровском кладбище Москвы. Отправление автобусов в 08:00 от здания МЧС России на улице Ватутина, дом 1.