РИАМО - 11 янв. Совершая крещенское купание, лучше избежать прыжков в воду и погружения с головой, чтобы уменьшить риск холодового шока, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Подмосковные спасатели подготовили советы по безопасному совершению обряда купания в праздник Крещения Господня.

«Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку или совершив пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до купели. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду», - говорится в сообщении.

Идя к проруби, следует помнить, что дорожка может быть скользкой. Поэтому передвигаться надо медленно и внимательно.

«Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода», - предупреждают спасатели.

При входе в воду первый раз нужно стараться быстро достигнуть необходимой глубины, но не плыть. Холодная вода может вызвать учащенное дыхание – это нормально и безопасно.

«Не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать», - добавляется в материале.

При выходе из проруби не надо держаться непосредственно за поручни – спасатели советуют использовать сухое полотенце, взять горсть снега с бровки проруби или набрать воду в пригоршни, а затем, опершись о поручни, быстро и энергично подняться. После купания необходимо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

В этом году в Московской области подготовили более 200 мест для крещенских купаний: 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду. У всех организованных иорданей будут дежурить спасатели и медики – всего задействуют около 2 тысяч челоек и порядка 600 единиц техники. Спасатели также предупредили: окунаться в прорубь следует в специально оборудованных местах.