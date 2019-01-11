РИАМО - 11 янв. Совершая крещенское купание, лучше избежать прыжков в воду и погружения с головой, чтобы уменьшить риск холодового шока, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.
Подмосковные спасатели подготовили советы по безопасному совершению обряда купания в праздник Крещения Господня.
Идя к проруби, следует помнить, что дорожка может быть скользкой. Поэтому передвигаться надо медленно и внимательно.
«Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода», - предупреждают спасатели.
При входе в воду первый раз нужно стараться быстро достигнуть необходимой глубины, но не плыть. Холодная вода может вызвать учащенное дыхание – это нормально и безопасно.
«Не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать», - добавляется в материале.
При выходе из проруби не надо держаться непосредственно за поручни – спасатели советуют использовать сухое полотенце, взять горсть снега с бровки проруби или набрать воду в пригоршни, а затем, опершись о поручни, быстро и энергично подняться. После купания необходимо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
В этом году в Московской области подготовили более 200 мест для крещенских купаний: 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду. У всех организованных иорданей будут дежурить спасатели и медики – всего задействуют около 2 тысяч челоек и порядка 600 единиц техники. Спасатели также предупредили: окунаться в прорубь следует в специально оборудованных местах.
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