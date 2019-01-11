РИАМО - 11 янв. В период новогодних праздников сотрудники дорожного патруля ЦОДД в круглосуточном режиме патрулировали улицы Москвы и помогли в различных ситуациях свыше 400 автолюбителям, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Ежедневно в дневное время на маршруты патрулирования выезжало 16 экипажей, в ночное время по 4-5 экипажей. На постоянной основе они дежурили в центральной части города и в других районах, следили за транспортной инфраструктурой, мониторили движение», – отметил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Кроме того, ЦОДД осуществлял совместную работу с ГИБДД по регулировке движения в местах массового скопления людей и автомобилей.

«Помощь водителям, а именно оформление Европротоколов, буксировка неисправных авто – приоритет в нашей работе», – сказал Юрьев.

За время праздничных дней сотрудники дорожного патруля 131 раз оказали помощь водителям неисправных автомобилей, 155 раз оказали помощь водителям, попавшим в ДТП, оформили 66 Европротоколов, 91 раз осуществляли буксировку аварийных и неисправных автомобилей. Также 24 раза сотрудники выступили в качестве понятых при оформлении ДТП с пострадавшими.