РИАМО - 11 янв. Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения скелетированных останков в центре Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Десятого января при производстве земельных работ вблизи жилого дома по улице Остоженка обнаружены фрагменты черепа и скелета человека. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

По предварительным данным, ранее территория, где были обнаружены останки, использовалась для захоронения, подчеркнула она.

Иванова добавила, что в настоящий момент устанавливается личность погибшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза останков.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила собеседник агентства.

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