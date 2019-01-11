РИАМО - 11 янв. Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения скелетированных останков в центре Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
«Десятого января при производстве земельных работ вблизи жилого дома по улице Остоженка обнаружены фрагменты черепа и скелета человека. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.
По предварительным данным, ранее территория, где были обнаружены останки, использовалась для захоронения, подчеркнула она.
Иванова добавила, что в настоящий момент устанавливается личность погибшего. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза останков.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила собеседник агентства.
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