РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 янв. Инспекторы отдела надзорной деятельности (ОНД) Реутова в ходе профилактической беседы рассказали многодетным семьям микрорайона Купавна Балашихи о правилах пожарной безопасности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Профилактические рейды были проведены с целью предупреждения пожаров и связанных с ними последствий.

«Инспекторы ОНД Реутова провели в микрорайоне Купавна Балашихи профилактические беседы с родителями и детьми, разъяснили им правила эксплуатации газового оборудования в квартирах, порядок применения первичных средств пожаротушения и действия при пожаре», – говорится в сообщении.

Также в ходе встречи инспекторы вручили памятки о мерах пожарной безопасности, использованию свечей, обогревательных приборов и рассказали родителям об опасности загромождения имуществом выходных дверей, межэтажных лестниц и межквартирных коридоров.

Профилактическая работа с многодетными семьями имеет большое значение для предупреждения детской гибели на пожарах. Особое внимание акцентируется на хранении спичек, зажигалок и других пожароопасных предметов на видном месте, в зоне доступа детей.