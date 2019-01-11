РИАМО – 11 янв. ГИБДД опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов, однако от главной идеи Госавтоинспекция не отказалась – будет введен единый экзамен по вождению вместо привычных «города» и «площадки», пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Документ закрепляет также перечни обязательных (разворот, обгон, начало движения и остановка на подъеме и спуске) и необязательных (проезд нерегулируемого перекрестка и железнодорожного переезда) упражнений для кандидатов в водители. Однако у ряда экспертов и Минтранса РФ по-прежнему остаются замечания.

«ГИБДД опубликовала на regulation.gov.ru новую версию проекта постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами», который регламентирует, в частности, процедуру экзаменов для кандидатов в водители. Главное нововведение – объединенный экзамен по вождению вместо прежних «города» и «площадки». <…> С лета 2018 года документ проходит общественное обсуждение, вчера Госавтоинспекция опубликовала доработанную редакцию постановления с учетом 110 предложений, поступивших от автошкол», – говорится в статье.

Документ детально описывает схему будущего экзамена по вождению.

Тестирование, как и сейчас, начинается с проверки первоначальных навыков вождения (разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом под прямым углом, параллельная парковка и так далее). Проверка проходит на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

Затем будущего водителя экзаменуют в условиях полноценного городского движения, проверяют его умение совершать левый и правый повороты, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог, пешеходные переходы, обгонять других участников движения, парковать машину параллельно тротуару, останавливаться и начинать движения на подъеме и спуске.

Опциональными (при наличии необходимых условий) будут упражнения: проезд регулируемого перекрестка, проезд железнодорожного переезда, перестроение на двух- и более полосном участке дороге.

Кроме того, в первоначальной версии говорилось, что результаты экзамена аннулируются при нарушении порядка проведения тестирования. Это вызвало критику представителей отрасли, поскольку отсутствовали какие-либо разъяснения. Теперь прописаны конкретные случаи аннулирования. Например, при удовлетворении жалобы гражданина на действия экзаменатора, который поставил отрицательную оценку на экзамене, или если документы (например, медсправка) оказались поддельными. В ранней редакции говорилось, что в экзаменационном автомобиле помимо экзаменатора может находиться и преподаватель автошколы, владеющий экзаменационной машиной, теперь такую возможность исключили.

Еще в августе 2018 года претензии к проекту высказал Минтранс.

«Замечания Минтранса России не учтены в полной мере. Вызывают опасения последствия, которые могут возникнуть при проверке отдельных навыков управления грузовыми автомобилями в условиях дорожного движения. Кроме того, предполагается, что отдельные элементы практического экзамена могут проверяться на закрытых площадках или участках с малоинтенсивным движением. Вместе с тем требования к таким площадкам не определены», – высказался сотрудник пресс-службы ведомства по поводу обновленной редакции проекта.

Скепсис ведомства поддержала и президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

«Требования к площадкам останутся только при сдаче мотоциклетных категорий, у соискателей остальных категорий, включая автобусы и грузовики, экзамены принимать можно где хочешь, хоть на льду и в темноте. Безопасные условия ничем не гарантированы. В этом потенциал для коррупционной составляющей», – сказала Шутылева.

Кроме того, она отметила, что если сегодня кандидат в водители может сдать «площадку» и больше к ней не возвращаться, сконцентрировавшись на «городе», то в новой системе при ошибке гражданину каждый раз придется проходить тестирование целиком.

Проект постановления направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономики РФ. За последние годы ведомство несколько раз отправляло документацию ГИБДД на доработку.