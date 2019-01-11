РИАМО - 11 янв. В столице сотрудники полиции задержали молодого человека по подозрению в краже денежных средств у одной из кредитных организаций, злоумышленник являлся сотрудником банка, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее в территориальный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины, сотрудника одного из банков на Тишинской площади. Он сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денежных средств со счетов кредитной организации. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

«Оперативники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Пресненскому району задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств кредитной организации в размере свыше 2 миллионов рублей», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на площади Киевского вокзала задержали подозреваемого – 27-летнего жителя столицы.

«Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником банка. Используя поддельные документы, он оформил дебетовые карты на клиентов банка, куда в дальнейшем несанкционированно перевел с их счетов денежные средства, которые впоследствии лично снимал в различных банкоматах и распоряжался ими по своему усмотрению», – уточняется в материале.

Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,, – заключается на сайте.