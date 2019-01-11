РИАМО - 11 янв. Для обеспечения безопасности жителей и гостей Подмосковья в праздник Крещения Господня задействуют около 2 тысяч человек и порядка 600 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Более 200 мест для крещенских купаний подготовлено в муниципальных образованиях Подмосковья: 63 купели при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест на прудах и 83 места на открытых водоемах. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков», - отмечается в материале.

В МЧС отметили, что некоторые жители самостоятельно подготавливают проруби для совершения обряда, однако это очень опасно.

«Окунаться в иордань следует в специально оборудованных местах под присмотром спасателей, или в купелях при храмах и церквях», - подчеркивается в сообщении.

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