РИАМО - 11 янв. В новогоднюю ночь в России резко выросла популярность мессенджеров, именно так наши соотечественники чаще всего поздравляли друг друга с праздником, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Все операторы указывают на возросшую популярность мессенджеров. У МТС трафик в них в новогоднюю ночь вырос вдвое год к году. По данным «Мегафона», самыми популярными мессенджерами оставались WhatsApp и Viber», – пишет газета.

При этом сильного сокращения числа звонков в эту новогоднюю ночь не произошло. Звонки по-прежнему популярны у старшего поколения. А вот востребованность СМС продолжает падать. По данным «Вымпелкома», число переданных СМС в последний день уходящего года, по сравнению с 31 декабря 2017 года, уменьшилось на 34,6 миллиона и составило 56,9 миллиона. По информации Tele2, количество переданных СМС сократилось почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Популярность СМС перед Новым годом и в новогоднюю ночь продолжает падать, абоненты все чаще предпочитают поздравлять родственников и друзей через социальные сети и мессенджеры, свидетельствуют данные «большой четверки» сотовых операторов», – уточняется в материале.

Как отметили эксперты, на этот раз резкого сокращения числа звонков не случилось – это уже произошло ранее с появлением СМС, мессенджеров и соцсетей.

«Между тем количество тех, кому абоненты все-таки звонят, не изменилось – это старшее поколение, родители», – сказал руководитель Content Review Сергей Половников.

В первый час нового года в сети «Вымпелкома» в сравнении с прошлым годом продолжительность разговоров уменьшилась на 24%, но их объем все еще создает внушительную нагрузку. Небольшое падение числа голосовых вызовов отметили в «Мегафоне» и МТС. У Tele2 в новогоднюю ночь число звонков осталось тем же, а их длительность выросла в совокупности на 4,5 миллиона минут.

«У «Мегафона» в новогоднюю ночь потребление мобильного интернета выросло на 40% в сравнении с прошлым годом, у МТС рост составил более 50%, двукратное увеличение трафика фиксировали в Tele2. «Вымпелком» отмечает значительный рост трафика в первую неделю нового года: в среднем за сутки пользователи скачивали 5,6 миллиона гигабайт», – уточняется в материале.

При этом все мобильные операторы отметили, что сбоев в новогоднюю ночь не было, поскольку к этому периоду начинают готовиться уже в ноябре.