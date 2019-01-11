РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 янв. В подмосковном Королеве наградили победителей ежегодного городского конкурса молодых ученых и специалистов имени Сергея Королева, конкурс проводится в 20-й раз, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Награждение победителей состоялось накануне 112-летия конструктора Сергея Королева в музее Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». В церемонии приняли участие глава города Александр Ходырев, генеральный директор корпорации Сергей Романов, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Олег Артемьев, сотрудники корпорации, городской администрации, градообразующих предприятий, депутаты городского совета.

«Рад приветствовать всех участников. Конкурс направлен на повышение квалификации молодых специалистов, приятно, что в нем участвует все больше ученых с градообразующих предприятий города. От всей души вас поздравляю и желаю дальнейших успехов», – сказал Ходырев.

Первое место, диплом и денежную премию получил сотрудник РКК «Энергия» Ярослав Рассказов за проект «Методика моделирования характеристики жесткости спирального пружинного механизма стыковочного агрегата». Второе место заняла сотрудница корпорации Екатерина Воробьева, третьими стали Алексей Прутько, также работающий на РКК «Энергия», и сотрудник Технологического университета Иван Коломийцев. Занявшие второе и третье места специалисты также получили денежные премии.

Лауреатам конкурса вручили почетные грамоты главы Королева. Всех участников и победителей поприветствовала дочь главного конструктора первых космических систем Наталия Королева.