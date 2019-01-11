РИАМО - 11 янв. Группа «Дикси» начала избавляться от супермаркетов «Виктория» в Москве и Подмосковье, часть площадей приобретет компания-владелец «Перекрестков» и «Пятерочек», пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Один из крупнейших продовольственных ритейлеров России – группа «Дикси» обсуждает продажу супермаркетов «Виктория» в Московском регионе. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник группы, работники одного из столичных супермаркетов и менеджер конкурента «Дикси», с которым обсуждалась возможность покупки части магазинов», - говорится в статье.

Менеджер конкурента отметил, что часть столичных площадей «Виктории» может быть продана крупнейшей торговой сети страны – X5 Retail Group, которая управляет магазинами у дома «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель».

Супермаркеты «Виктория» работают в трех регионах – Москве и Подмосковье, а также в Калининградской области. Всего в сети 129 магазинов, в том числе 50 в Московском регионе. В сети магазинов у дома «Дикси», на начало 2018 года было 2534 магазина.

«Дикси» договорилась о переуступке прав аренды по четырем подмосковным супермаркетам «Виктория» в пользу X5, сообщил представитель «Дикси». Представитель X5 подтвердил договоренность по четырем подмосковным супермаркетам конкурента и заявил, что ремонт и смена вывесок на этих объектах начнутся в конце января.

Участник переговоров между «Дикси» и X5 сказал, что по остальным точкам «Виктории» в Московском регионе переговоры могут быть либо в процессе, либо не начаты, либо кончились ничем.