РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 янв. Руководители учреждений здравоохранения подмосковного Красногорска проведут традиционную встречу с жителями 28 января, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Красногорск! На ваши вопросы ответят главные врачи учреждений здравоохранения округа, начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №8 МЗ МО Бицуев Вадим Георгиевич и заместитель главы администрации по социальной сфере Тельбухов Игорь Александрович», – отмечается в сообщении.

Встреча по вопросам здравоохранения в округе состоится 28 января с 17:00 до 19:00 в конференц-зале администрации по адресу: улица Ленина, дом №4.

Подобные встречи в Красногорске проводят ежемесячно по распоряжению главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной.