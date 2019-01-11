РИАМО - 11 янв. К концу этой недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление и понижение атмосферного давления, за несколько дней оно упадет на 25 миллиметров ртутного столба, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Завтра будет проходить теплый фронт, который даст усиление ветра, а дальше - в воскресенье, понедельник - повышение температуры. Атмосферное давление сегодня у нас 750 миллиметров ртутного столба, завтра - 737 миллиметров, в воскресенье - 734 миллиметра», - сказал Цыганков.

Он отметил, что давление продолжит понижаться и в начале следующей недели.

«В понедельник будет 729 миллиметров, 725 миллиметров во вторник. И потом опять начнет расти. Уже в среду - 732 миллиметра, а в четверг - 740», - добавил синоптик.