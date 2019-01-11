РИАМО – 11 янв. Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать, данный проект постановления правительства разработан Минобороны, пишет в пятницу газета «Известия».

«Документ позволит открыть огонь по воздушному судну-нарушителю, если есть реальная опасность, что его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Это позволит в том числе предотвратить теракты, связанные с угонами самолетов. Такие меры соответствуют международному опыту, в том числе американскому, отмечают эксперты», – отмечается в статье.

В проекте постановления правительства «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ» прописан алгоритм действий Вооруженных сил, если границу нарушит самолет, преднамеренное крушение которого может привести к экологическим бедствиям, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Текст документа находится на стадии межведомственных согласований.

Существующий закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в воздушном пространстве РФ, если они не соблюдают правила его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута и при этом их действия могут привести к массовой гибели людей либо экологической катастрофе. В первую очередь речь идет о лайнерах, оказавшихся в запретных для полетов зонах.

При этом действующее постановление правительства РФ «О порядке применения оружия в воздушном пространстве» от 1994 года запрещает сбивать самолеты – нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

«Новый документ должен устранить эти противоречия. Они были заложены в законодательство после громкого международного скандала, связанного с уничтожением советскими ВВС южнокорейского Boeing, нарушившего воздушное пространство страны в 1983 году», - отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В новом проекте постановления сказано, что госграницу России в воздушном пространстве защищают соединения Воздушно-космических сил (ВКС), военных округов и Северного флота, находящиеся на боевом дежурстве по ПВО. Именно они первыми встречают нарушителей. При обнаружении такого неопознанного воздушного судна дежурные силы тут же будут приведены в готовность №1, после чего боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух, а органы управления полетами Единой системы организации воздушного движения подключатся к военным, чтобы помочь классифицировать нарушителя.

Дежурные силы должны будут тут же предупредить экипаж воздушного судна о его возможном вхождении в воздушное пространство РФ и помочь восстановить ориентировку. При необходимости — указать на аэродром для экстренной посадки. Если с нарушителем нельзя будет установить радиосвязь, пилоты ВКС с помощью визуальных сигналов сообщат о навигационной ошибке и необходимых дальнейших действиях.

Гражданские и военно-транспортные суда, экипаж которых отказывается выполнять радио- и визуальные команды, сначала попробуют выдворить за пределы воздушного пространства страны или принудить к посадке на аэродром. Если нарушитель все же продолжит полет, самолеты ВКС возьмут его на сопровождение и выведут в зону, где осуществят перехват.

Сначала нарушителя визуально и по радиоканалам предупредят, что по нему из-за неподчинения откроют огонь на поражение. Перед самой атакой самолеты и вертолеты, имеющие стрелково-пушечное вооружение, последний раз заявят о серьезности своих намерений — откроют предупредительный огонь.

Если судно-нарушитель не отреагирует и на это, его собьют. При необходимости Вооруженным силам разрешено задействовать зенитные ракетные, ракетно-артиллерийские и артиллерийские средства.

В новом документе подчеркивается, что огонь на поражение возможен только в том случае, если существует реальная опасность массовой гибели людей, наступления экологической катастрофы или воздушного нападения на стратегические объекты. Если такой опасности нет, «оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются». Если самолет-нарушитель после открытия огня начал выполнять команды дежурных сил, применение оружия прекращается.