РИАМО - 11 янв. В подмосковном Королеве в помещении автобазы обнаружили подпольный склад с алкоголем без соответствующей лицензии и маркировки, всего выявлено около 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка, свыше 900 литров спиртосодержащей жидкости, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

Контрольные мероприятия провели представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проверки помещений автобазы в городе Королеве на Ярославском проезде установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки», – отмечается в сообщении.

Всего обнаружили около 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка, более 900 литров спиртосодержащей жидкости, а также три автомобиля, используемых для перевозки нелегальной алкогольный продукции.

Готовая продукция, спиртосодержащая жидкость и транспортные средства арестованы.

«Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование», – заключается в материале.