РИАМО - 11 янв. Власти Москвы согласились с корректировкой ранее выданной градостроительной документации по адресу: Пресненская набережная, владение 2, добавив вид разрешенного использования объекта: размещение гостиниц, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В настоящее время на рассматриваемой территории площадью 4,37 гектара осуществляется строительство многофункционального комплекса с торговым и культурно-развлекательным центрами, паркинга центрального ядра «Москва-Сити», а также общегородской площади. Общая площадь объекта составляет почти 490 тысяч квадратных метров. При этом площадь торгового центра не превышает 180 тысяч квадратных метров, паркинга – 262450 квадратных метров, концертного зала – 43 тысяч квадратных метров.

«В соответствии с принятым решением ГЗК, вид разрешенного использования будет дополнен гостиничной функцией», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Анастасия Пятова.

Она также добавила, что инвестор планирует открыть специализированный бутик-отель категории 5 звезд в составе концертного зала.

Возводимый развлекательный комплекс существенно отличается от действующих сегодня в Москве. Главная его особенность – мультифункциональный концертный зал-трансформер, расположенный под светопрозрачным куполом диаметром 64 метра. Купол будет выполнен в форме гигантских часов, и сможет раскрываться. Именно в составе этого комплекса предполагается открытие специализированного Концертного бутик-отеля на 49 номеров.

«В отеле будут созданы все условия для проживания звезд шоу-бизнеса мирового уровня. Из номеров даже предусмотрен выход непосредственно на сцену и в зал», – дополнила Пятова.