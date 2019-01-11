РИАМО - 11 янв. К обвалу грунта и последующему затоплению Тушинского тоннеля на северо-западе Москвы могли привести ошибки при реконструкции и некачественная эксплуатация тоннеля, пишет в пятницу газета «Известия».

Анализируя причины аварии, профессор кафедры информационной системы и технологии автоматизации строительства МГСУ Владимир Ройтман отметил, что обычно такие ситуации возникают вследствие некачественной эксплуатации. По его словам, необходимо было постоянно наблюдать за состоянием сооружения и периодически проводить его ремонт, в том числе капитальный.

«В таком случае конструкция могла прослужить сотню лет. Сам прорыв хоть и чрезвычайного характера, но не несет особой опасности — только повреждения. Если бы аналогичная ситуация произошла в горах, где дамбы обычно располагаются высоко, то затопило бы все ближайшие районы», — отметил эксперт.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Вода, смешанная с песком и глиной, затопила автомагистраль. Движение по тоннелю было остановлено, а открытый участок дамбы изолирован. На площадке создали оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, ФГБУ «Канал имени Москвы», ГБУ «Гормост» и ГИБДД.

Последствия размыва грунта в Тушинском тоннеле оперативно ликвидированы 10 января к 18:30, движение автотранспорта в тоннеле было полностью восстановлено. Опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений сейчас отсутствует.

Тушинский тоннель был открыт в 1937 году, он проходил под каналом Москва – Волга (ныне канал имени Москвы), построенном тогда же. Позднее, в 1944-м, через тоннель пустили трамвай. В 1972 году были открыты проезд для движения в область и подземный пешеходный переход. В 2001 году была произведена последняя реконструкция: сооружению добавили еще два тоннеля. Трехполосный вел из центра в область, а боковой двухполосный поворачивал на улицу Свободы. Именно они пострадали от подтопления.

Ранее пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы» заявила, что возможной причиной аварии могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля. Точную причину выяснит межведомственная комиссия.