РИАМО - 11 янв. В своей неприязни к туристам из России и Великобритании призналось больше половины жителей Германии, в русских их чаще возмущает грубость, шумное поведение и тяга к алкоголю, пишет в пятницу Газета.ru.

«Согласно опросу (онлайн-платформы ab-in-den-urlaub – ред), 60% немцев не нравится, что россияне слишком сильно шумят. 56% жителей Германии также отметили сильную тягу россиян к алкоголю. Еще 38% недовольны грубостью туристов из России, а 24% указали на вызывающую раздражение любовь россиян к селфи», – говорится в сообщении.

В отдыхающих из Великобритании немцам в первую очередь не нравится сильное пристрастие к алкогольным напиткам. Также британцы, по мнению жителей Германии, невежливо себя ведут, когда занимают пляжные лежаки.

При этом Германия у российских туристов не находится в числе популярных направлений для отдыха. Тройка лидеров в 2018 году выглядела так: Турция, Россия и Таиланд. В 2017 году лидировали туры по России, на втором месте была Турция, а на третьем – Таиланд. В прошлом году выросла популярность также Кипра, Абхазии, ОАЭ. Таиланд, Тунис, Грецию и Вьетнам отечественные путешественники посещали немного меньше.

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