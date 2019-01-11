РИАМО – 11 янв. В Москве на следующей неделе ожидается наступление первой в этом году оттепели, в выходные атлантические воздушные массы станут пробиваться в центр Русской равнины, сообщается на сайте «Метеоновости».

На смену морозам на Русскую равнину идут оттепели. В Заполярье повышение температуры сопровождалось ухудшением погоды.

«В Москве сегодня еще морозно, днем около минус 10 градусов. Но уже в выходные атлантические воздушные массы станут пробиваться и в центр Русской равнины», – отмечается в сообщении.

Во вторник дело даже может дойти до первой в этом году оттепели, заключается на сайте.