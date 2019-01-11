РИАМО - 11 янв. На 134-м километре трассы «Каспий» в Московской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате происшествия погибли два человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«134-й километр трассы «Каспий». Сегодня утром произошло столкновение автомобилей Toyota и ВАЗ. Два человека погибли», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео с места смертельного ДТП в Щелковском районе>>