РИАМО - 11 янв. В течение новогодних праздников в Московском метрополитене раскупили все транспортные карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей, в ближайшее время в ряд сувенирных магазинов метро поступит еще одна партия, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной подземки.

25 декабря Московский метрополитен выпустил транспортные карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Размер новых носителей примерно в два раза меньше, чем у обычной карты «Тройка».

«С момента появления новых носителей в продаже пассажиры купили уже 1 тысячу наклеек и вкладышей. Первую партию общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж, вторую (еще 500 штук) – за новогодние праздники», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ближайшее время в сувенирные магазины метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в сувенирные витрины на стойках «Живое общение» поступит новая партия наклеек и вкладышей.

«Наклейку с функцией проездного можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны «Тройки» и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом. Стоимость вкладыша - 300 рублей, а наклейки - 350 рублей», - добавил представитель пресс-службы.

Как и обычная «Тройка», новые носители позволяют оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и в наземном общественном транспорте столицы. Пополнить билет «Кошелек» или записать на носитель любой тип проездного удобнее в мобильном приложении «Метро Москвы».

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