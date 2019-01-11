РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. Глава Котельников Андрей Булгаков попросил жителей города сообщать ему о некачественной уборке снега во дворах и на дорогах.

«Обсудили с коллегами текущие рабочие вопросы. В первую очередь, конечно, уборку снега в городе. Просьба к жителям: указывайте в комментариях адреса, где некачественно чистят дворы, тротуары или дороги», – написал Булгаков на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что много жалоб скопилось на работу УК «Успех» и «Котельники».

«Поставил задачу эти жалобы устранить в кратчайшие сроки», – добавил Булгаков.