РИАМО - 11 янв. Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит доследственную проверку по факту похищения мужчины от кафе на проспекте Мира, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в городе Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия», - говорится в сообщении.

Следователи СК осмотрели место происшествия. На данный момент проводятся необходимые проверочные мероприятия по установлению местонахождения автомобиля и потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.