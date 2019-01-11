РИАМО - 11 янв. Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержали 41-летнюю уроженку одной из стран Средней Азии, подозреваемую в краже крупной суммы денег у соседа по коммуналке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись отсутствием соседа по коммунальной квартире, незаконно проникла в его комнату и похитила 1,2 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в Москве.

«Часть похищенных денежных средств правонарушительница успела перечислить на банковский счет своим родственникам, а оставшиеся деньги обнаружены у нее в ходе личного досмотра и возвращены владельцу», – добавила Петрова.

Следственным управлением МУ МВД в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.