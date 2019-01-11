РИАМО - 11 янв. В дни новогодних каникул операторы московской системы 112 приняли более 70 тысяч звонков, на одного диспетчера в среднем приходится до 400 вызовов в сутки, сообщается на сайте департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Операторы столичной системы 112 в период новогодних и рождественских праздников с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года приняли 70 581 вызов по единому номеру «112». В половине случаев требовалось реагирование экстренных оперативных служб», – говорится в сообщении.

В большинстве случаев обратившимся требовалась скорая медицинская помощь – около 18,4 тысячи вызовов (26%). Помощь пожарных и спасателей жители и гости столицы вызывали более 3,5 тысяч раз (5%), помощь полиции потребовалась свыше 12,7 тысячи раз (18%).

Ежегодно во время новогодних и рождественских праздников число звонков, поступающих в службу экстренных вызовов Москвы, возрастает в полтора раза. Каждый оператор обрабатывает в среднем до 400 вызовов в сутки.

За аналогичный период прошлого года диспетчеры системы 112 приняли около 29 тысяч тревожных звонков от населения столицы.

«Ежесуточно ГКУ «Система 112» Москвы принимает до 9 тысяч сообщений, связанных с вызовами скорой медицинской помощи, полиции, пожарных и спасателей, коммунальных и других служб столицы. Всем жителям и гостям столицы, обратившимся по единому номеру «112», оказывается своевременная и квалифицированная помощь», – уточняется в сообщении.

Московская система 112 создана решением правительства столицы.