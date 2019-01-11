РИАМО - 11 янв. Пользователи социальных сетей активно обсуждают новое явление в российских магазинах – продажу яиц в коробках по девять штук, при этом часть интернета такая тара насторожила, других же - рассмешила.

Ранее пользователь портала Pikabu обратил внимание на новые упаковки куриных яиц в магазинах – вместо привычного десятка в таких коробках находится девять яиц. В соцсетях поднялась волна обсуждения нестандартной тары – многие комментаторы отметили, что уже «измельчала» упаковка молока, шоколада, колбасы и других продуктов.

«Девяток яиц тоже к лучшему - не обожрешься, как от десяти яиц!» - пошутил в Twitter пользователь @Andrei101niK.

Некоторые пользователи предчувствуют, что объем продуктов будет уменьшаться и дальше, и фантазируют на тему разговоров с продавцами в будущем.

«Вам девяток яиц или осьмушку?» - иронизирует @Sakt59.

Пользователь @Smelyi_ezz пошутил, что скоро «богомерзкая десятичная система» и вовсе будет повержена «восстанием двоичного исчисления».

Однако не все в интернете восприняли новое решение для упаковки яиц с юмором.

«Девяток яиц по цене десятка уже получили... Ждем рассрочку и продукты в кредит», - сетует @JuliaVKR.

При этом пользователи не против покупать по девять яиц вместо десяти, если цена на них будет снижена в соответствии с количеством.

«Покупатель часто ориентируется на такие устоявшиеся «единицы измерения», как буханка хлеба, пачка масла, пакет молока, плитка шоколада, упаковка яиц... Не всегда замечая, что эти «единицы» становятся все меньше. Стоил бы этот девяток яиц на 10% меньше, чем десяток - вопросов нет», - рассуждает @nadiafoss.