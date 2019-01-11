РИАМО - 11 янв. В стрелковом клубе на Кутузовском проспекте в Москве мужчина случайно ранил себя из пистолета, по данному факту полицией проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«В 22:04 поступило сообщение в полицию о том, что в стрелковом клубе на Кутузовском проспекте мужчина из огнестрельного оружия причинил себе ранение. Он был госпитализирован», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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