РИАМО - 11 янв. В центре Москвы на улице Петровка пожарные ликвидировали возгорание в вентиляционной системе ресторана, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Вчера вечером в здании по адресу: улица Петровка, дом 20, строение 1 произошло возгорание в вентиляционной вытяжке на площади в 1 квадратный метр. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до приезда пожарно-спасательных подразделений, персонал и посетители ресторана самостоятельно вышли из здания.