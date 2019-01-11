РИАМО - 11 янв. На востоке Москвы на улице Большая Черкизовская неизвестные напали на мужчину и похитили золотую цепочку стоимостью 200 тысяч рублей, подозреваемых разыскивают, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Мужчину 1962 года рождения госпитализировали с проникающим ранением глаза.

«Установлено, что 8 января в 16:10 по адресу: ул. Большая Черкизовская, дом 9 неизвестные причинили пострадавшему указанные ранения, открыто похитили золотую цепочку, затем скрылись», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».