РИАМО - 11 янв. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP, которая числится в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

Telegram Messenger LLP зарегистрирована в Великобритании. Дуров подал заявление о ликвидации компании, соответствующий документ доступен в реестре британских юрлиц.

«Заявление направлено 19 декабря 2018 года и опубликовано 4 января на сайте реестра», - говорится в сообщении.

Сам Дуров не уточнил, из-за чего решил ликвидировать Telegram Messenger LLP.

Таганский суд Москвы в апреле 2018 года удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.