РИАМО - 11 янв. В пятничный вечер москвичи могут сходить в театр, на фотовыставку или бесплатный мастер-класс по готовке рождественского десерта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Не так много времени осталось до окончания фестиваля «Путешествие в Рождество» — он завершится уже в это воскресенье. А пока можно посетить, например, ландшафтный парк «Митино» — одну из его площадок. В рождественской кондитерской гостей знакомят с новогодними рецептами разных народов мира, учат готовить рождественские десерты, мастерить пряничные домики и расписывать имбирное печенье. Еще здесь можно сфотографироваться на фоне праздничных кексов, леденцовых палочек и других декораций», - говорится в сообщении.

Помимо этого, театр имени Моссовета приглашает посмотреть криминальную комедию по мотивам романа «Путешествие с тетушкой» Грэма Грина. В центре сюжета банковский служащий Генри Пуллинг, который познакомился с родной теткой Августой Бертран во время похорон своей матери. Тетушка показалась ему довольно эксцентричной, но добродушной. Тогда он еще не знал, что именно она станет причиной авантюрных и увлекательных ситуаций, в которые он попадет.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открывается выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю». Все снимки сделал Стив Шапиро — автор известнейших фотопортретов рок-звезд, актеров и политиков 1960-х и 1970-х годов.

Боуи и Шапиро познакомились в 1974-м в Лос-Анджелесе во время фотосессии, продлившейся 12 часов. На выставке покажут фотографии со съемок фильма «Человек, который упал на Землю» Николаса Роуга, редкие кадры с совместного выступления Боуи и певицы Шер в телевизионной программе Cher Show и многое другое.

В сети кинотеатров «Москино» запустили программу «Театр в кино». На большом экране можно посмотреть лучшие зарубежные постановки. Сегодня вечером в «Салюте» покажут «Франкенштейн: Ли Миллер» режиссера Дэнни Бойла. В основе — всемирно известный роман Мэри Шелли, в роли зловещего доктора — Джонни Ли Миллер, в роли его монстроподобного создания — Бенедикт Камбербэтч.

В Центральном доме художника можно сходить на концерт ансамбля «Ихтис». В репертуаре коллектива — старинные духовные и рождественские песни, колядки и щедровки под аккомпанемент виолончели, гитары, перкуссии, а также в современной аранжировке. Музыканты поют на русском, украинском, сербском, болгарском, грузинском, церковнославянском, греческом языках и латыни.