РИАМО - 11 янв. Межведомственная комиссия, созданная для выяснения причин и устранения последствий аварийной ситуации в Тушинском тоннеле на северо-западе Москвы, приступила к работе и осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

Комиссию возглавил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, в ее состав вошли представители «Канала» и других профильных структур.

«Возможной причиной происшествия могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля», - говорится в сообщении.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Вода, смешанная с песком и глиной, затопила автомагистраль. Движение по тоннелю было остановлено, а открытый участок дамбы изолирован. На площадке создали оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, ФГБУ «Канал имени Москвы», ГБУ «Гормост» и ГИБДД.

Последствия размыва грунта в Тушинском тоннеле оперативно ликвидированы 10 января к 18:30, движение автотранспорта в тоннеле было полностью восстановлено. Опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений отсутствует.

«В пятницу начнется детальное обследование аварийной зоны. Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны – водный мост. По итогам изыскательских работ будет составлена хронология происшествия и определены его основные причины. Главная задача – предотвратить любые возможности для повторения таких ситуаций в будущем», – сказал Елянюшкин.

Тушинский тоннель располагается на участке между гидроузлами №№7 и 8 – за пределами шлюзов. Ситуация с размывом грунта произошла под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, построенного в начале 2000-х годов, между грунтом и шпунтовой стенкой.